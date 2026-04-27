Neuer Bericht

Wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib verlor der TSV im Heimspiel gegen Lauda. In einem ausgeglichenen Spiel gingen die Gäste in der 32. Minute durch Jurjevic in Führung. Erst im Anschluss daran kam der TSV zu ersten Möglichkeiten. Hübl scheiterte in der 40. Minute am Gästekeeper und auch Hartmann blieb kurz vor der Pause nur zweiter Sieger. Nachdem Marc Hornung in der 55. Minute nur durch ein Foul im Strafraum gebremst werden konnte, verwandelte Daniel Reinhardt den fälligen Strafstoß zum Ausgleich. Fortan drängte der TSV die Gästemannschaft in die Defensive, diese wiederum blieben mit Kontern stets gefährlich. In der 68. Minute wurde Baumgart im Strafraum freigespielt und erzielte die erneute Gästeführung. Die endgültige Entscheidung besorgte S.Fell in der 78. Minute zum 1:3 Endstand.