Neuer Bericht

Neun Gegentore in den letzten zwei Spielen ließen die 1. Mannschaft des FVE nicht gut aussehen. Auch im Heimspiel gegen den FC Heidelsheim konnte der FVE nur in der ersten Halbzeit mithalten. Wie schon gegen den VfB Knielingen war die 1. Mannschaft des FVE in der zweiten Halbzeit mit dem Kopf nicht auf dem Platz und machte dem FC Heidelsheim durch schlechtes Abwehrverhalten das Tore schießen leicht. Am Ende war das 0:4 verdient für den FC Heidelsheim. Es gibt einiges zu tun, damit das kommende Spiel in Nöttingen zum Erfolg wird.

- Norbert Revfi -