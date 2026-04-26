Neuer Bericht

Am Samstagnachmittag reisten die FVE-Damen zum erwartet schweren Auswärtsspiel zum Tabellenzweiten nach Hoffenheim. Im Abstiegskampf zählt jeder Punkt und auch an diesem Spieltag wollte man alles geben, um weitere Zähler einzufahren.

Bei warmen Temperaturen und mit einem dezimierten Kader standen die Vorzeichen für das Spiel nicht gut, doch die Damen des FVE zeigten von Anpfiff an viel Kampfgeist. Die stark aufspielende Offensive der TSG Hoffenheim III begann druckvoll das Spiel, doch der FVE hielt gut dagegen. Man stand kompakt und warf sich in jeden Zweikampf. In der 18. Spielminute fand ein Rückpass unglücklich den Weg ins FVE-Tor, doch die Mannschaft ließ sich von diesem Patzer nicht beirren und verteidigte mit Mann und Maus. Und auch die FVE-Damen kamen zu Chancen. Nach einem Eckball rollte der Ball durch den Hoffenheimer Strafraum, erreichte aber leider keine FVE-Spielerin mehr. Auch Laura Kutterer hatte die Chance zum Ausgleich auf den Fuß, scheiterte aber an der gegnerischen Torfrau.