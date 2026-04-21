Neuer Bericht

Laut TSV-Insider hatten die Schmuttertaler in den ersten 45 Minuten gegen die Langhammer-Truppe zumeist das Nachsehen. Was im Klartext heißen soll, es gab auf dem mehr als schlechtem Geläuf, außer der 1:0 Führung für den Gastgeber durch Niklas Haschner, nicht viel von dieser Partie zu berichten. Die zweite Hälfte dagegen zeigten sich die Schmuttertaler wesentlich verbessert, und erzielten in der 53. Minute durch Patrick Knoben den 1:1 Ausgleichstreffer. Bäumenheims Torschütze hatte aus rund 18 Metern Maß genommen und knallte kurzerhand das Spielgerät flach und unhaltbar für Heimkeeper Kevin Löhle in die linke untere Ecke. Für die zahlreichen TSV-Fans war nun Halligalli angesagt, und versuchten ihre Mannschaft mit kräftiger Unterstützung auf die Erfolgsspur zu bringen. Doch meistens kommt es anders als man denkt, denn plötzlich riss bei den Gästen, warum auch immer, der berühmte Faden. Dies nutzten die Hausherren in Form einer 2:1 Führung aus, als deren Spielertrainer Christian Langhammer mit einer 20-Meter Bogenlampe TSV-Keeper Lukas Zangl überraschte! Zwar versuchten die Gäste noch einmal das Ruder herumzureißen, mussten jedoch nach einer Ampelkarte von Danijel Vrbanec, und einer 10-Minutenstrafe von Patrick Knoben, irgendwie die Hoffnung auf das Unterfangen Ausgleich begraben. Klar, dass nach dem Schlusspfiff die Enttäuschung auf Seiten der Schwarz-Weißen groß war, doch irgendwie sollte man auch aus solch Niederlagen Lehren ziehen, und dies in den kommenden Partien in positiver Hinsicht umsetzen – noch Fragen !!!!

Bericht von Baran Wolfgang