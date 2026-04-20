Neuer Bericht

An einem sehr warmen, wunderschönen Samstagnachmittag stand ein spannendes Kellerduell auf dem Programm. Von Beginn an zeigte unsere Mannschaft, dass sie das Spiel unbedingt für sich entscheiden wollte, und übernahm früh die Kontrolle.

Die Dominanz zahlte sich schnell aus: Nach einem präzisen Freistoß von Melissa, fand der Ball den Kopf von Celina, die ihn sicher zum 1:0 im Tor unterbrachte.

In der Folge erspielte sich das Team mehrere hochkarätige Chancen, verpasste es jedoch, die Führung weiter auszubauen. So blieb es bei der knappen Führung.

Für zusätzliche Spannung sorgte eine umstrittene Situation nach einem Zweikampf mit unserer Torhüterin, die die Gemüter aufheizte. Kurz darauf pfiff der Schiedsrichter Elfmeter für die Gegner. Doch Tanja behielt die Nerven und parierte den Strafstoß stark.

In einer turbulenten Schlussphase wurde es noch einmal hektisch, doch unsere Mannschaft verteidigte die knappe Führung mit großem Einsatz bis zum Abpfiff.

Am Ende steht ein verdienter 1:0-Erfolg, der im Abstiegskampf enorm wichtig ist.

- Paula Winter -