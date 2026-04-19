Neuer Bericht von Simone Wein · Gestern, 21:57 Uhr · 0 Leser

Die 3. Mannschaft des FV Ettlingenweier zeigte eine insgesamt überzeugende Leistung und sicherte sich einen verdienten Sieg gegen den FC Busenbach II. Von Beginn an ließ die Defensive kaum etwas zu. Gefährlich wurde der Gegner wenn überhaupt nur nach Standardsituationen, die jedoch allesamt sicher von Torhüter Samuel Herrmann entschärft wurden.

Die Führung für den FVE fiel nach einer umkämpften Szene im Strafraum: Nach einem Zweikampf von Marcel Eifert und anschließendem Gewusel landete der Ball letztlich im Netz der Gäste. Kurz darauf erhöhte die Heimelf nach einem Eckball von Niklas Bergmann, den Noah per Kopf sehenswert verwertete. Auch in der zweiten Halbzeit blieb der FVE spielbestimmend, musste jedoch nach einem berechtigten Foulelfmeter den Anschlusstreffer hinnehmen. Trotz dieses Rückschlags hatte die 3. Mannschaft mehrfach die Möglichkeit, die Partie frühzeitig zu entscheiden. Besonders Marcel Eifert und Sebastian Kantz vergaben dabei gute Chancen.