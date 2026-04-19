Neuer Bericht

Mit einer 5:3 Niederlage musste die 1. Mannschaft des FVE die Heimreise aus Knielingen antreten. Von Beginn an spielte 20 Minuten lang nur der FVE und erzielte durch Nico Lehn in der 16. Spielminute den Führungstreffer. Der FVE hätte aber zu diesem Zeitpunkt gut und gerne mit 3:0 führen müssen. Mit der ersten Möglichkeit erzielte aber der FVB Knielingen in der 23. Spielminute den 1:1 Ausgleichstreffer und bereits drei Minuten später den 2:1 Führungstreffer. Obwohl in der Folgezeit die 1. Mannschaft des FVE spielbestimmend war, reichte es nur in der 45. Spielminute durch Marvin Ritschel zum Ausgleich. Mit diesem doch schmeichelhaften Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.