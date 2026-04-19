Neuer Bericht

SG Michelsdorf / Cham II - SpVgg Willmering Waffenbrunn 2:2 (2:1)

Nach vier Auswärtsspielen der Kreisliga Mannschaft und ganzen sechs Auswärtsspielen der Zweitvertretung in der B Klasse in 2026 war man gegen die WiWa das erste mal dieses Jahr wieder Gastgber bei einem Herrenspiel. Das frühe 1:0 für Michelsdorf. Die Flanke von Althammer Si. auf der linken Seite fasst einen Tick zu weit, Schuster machte die Kugel nochmal in die Mitte scharf , wo Perlinger viel Zeit hatte und überlegt mit Links ins lange Eck einschieben konnte (4.). Auf der anderen Seite wurde es das erste mal nach einer Ecke gefährlich , doch Perlinger konnte Pangratz Schüsschen aus kurzer Distanz vor der Linie klären (8.). Michelsdorf legte nach. Eisenreich scheiterte im direkten Duell noch am herausteilten Bindl. Der Ball prallte zu Schuster, der von der Strafraumkante aus über Spieler und Keeper Bindl Hinweg ins Tor schoss (11.). Wermutstropfen bei den Gastgebern. In Durchgang eins musste Coach Scherbel mit Smolka u. Althammer Si. zweimal verletzungsbedingt wechseln. Vorwerfen mussten sich die Michelsdorfer lassen, dass sie aus der Überlegenheit am Anfang kein drittes Tor erzielt zu haben. Nach den Verletzungspausen verflachte das Spiel. In der Schlussminute des ersten Durchgangs scheiterte WiWa noch mit einem Schuss am Caba, der nicht all zu groß Mühe hatte (45.). Doch fast mit dem Halbzeitpfiff doch der Anschlusstreffer für die WiWa. Ein Ball rutschte durch die Viererkette durch. Pangratz schaltete am schnellsten , umkurvte Caba und schob ein (45.+2). Im zweiten Durchgang gehörte der erste Kracher Eisenreich. Nach einem perfekten Steckpass von Schuster lief Michelsdorfs Nummer 7 frei auf Bindl zu, doch Eisenreichs Abschluss etwas halbherzig (56.). Nach 67 Minuten der Ausgleich. Pangratz verwandelte zum Zweiten. Alle Michelsdorfer Proteste bzgl. eines entscheiden Handspiels im Vorfeld brachten nix. Der Treffer zählte. In der Schlussphase hatten beide Mannschaften noch jeweils eine gute Gelegenheit das Ergebnis zu ändern. So müssen letztendlich beide Mannschaften mit dem Remis leben.