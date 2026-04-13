Neuer Bericht

Der FV Ettlingenweier feierte beim FV 09 Niefern einen wichtigen 2:1-Auswärtssieg und sammelte damit dringend benötigte Punkte im Tabellenkeller.

Die Partie begann jedoch zunächst verhalten: In den ersten Minuten war Ettlingenweier wieder nicht ganz präsent. Doch dank Celina Geiss im Tor wurde dies nicht bestraft, sondern mit großer Sicherheit von hinten ins Spiel gefunden. Das Team konnte zunehmend die Kontrolle übernehmen und war über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft. Mit sehenswerten Spielzügen erspielte sich Ettlingenweier immer wieder gute Möglichkeiten und setzte Niefern früh unter Druck.