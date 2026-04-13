Neuer Bericht

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Der FV Ettlingenweier feierte beim FV 09 Niefern einen wichtigen 2:1-Auswärtssieg und sammelte damit dringend benötigte Punkte im Tabellenkeller.
Die Partie begann jedoch zunächst verhalten: In den ersten Minuten war Ettlingenweier wieder nicht ganz präsent. Doch dank Celina Geiss im Tor wurde dies nicht bestraft, sondern mit großer Sicherheit von hinten ins Spiel gefunden. Das Team konnte zunehmend die Kontrolle übernehmen und war über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft. Mit sehenswerten Spielzügen erspielte sich Ettlingenweier immer wieder gute Möglichkeiten und setzte Niefern früh unter Druck.
Nach torloser erster Hälfte fiel in der 65. Minute der verdiente Führungstreffer durch Viola Ochs. Niefern gelang zwar wenig später der Ausgleich, doch Ettlingenweier blieb klar am Drücker und zeigte weiterhin den benötigten Siegeswillen.
In der 89. Minute gelang Viola Ochs ein entscheidender Moment: Allein vorne umspielte sie die Torhüterin und traf aus spitzem Winkel von rechts sehenswert zum umjubelten 2:1-Siegtreffer. Nun gilt es im nächsten Spiel gegen den direkten Konkurrenten SpG Diedesheim/Gundelsheim Punkte zu sammeln, um den Abstiegskampf weiter anzugehen.