Neuer Bericht

Mit einem 4:2 Sieg im Gepäck fuhren die 1. Mannschaft des FVE und die vielen Fans und Zuschauer nach Hause. Die ersten 10 Spielminuten des Spiels tasteten sich beide Mannschaften spielerisch ab und hatten dabei schon gute Torchancen. In der 16. Spielminute erzielte Clemens Weber den Führungstreffer zum 0:1. Danach kamen die Ersinger etwas besser ins Spiel, vergaben aber ihre guten Einschussmöglichkeiten. Der FVE stand wie schon in den letzten Spielen hinten sicher und hätte im Schlussdrittel der 1. Halbzeit mit 100-%igen Torchancen das Ergebnis erhöhen müssen. So ging es mit der 0:1 Führung in die Halbzeitpause.

Mit Beginn der 2. Halbzeit schaltete die Anstett-Seyfert-Truppe einen Gang höher und musste trotzdem in der 51. Spielminute den Ausgleich hinnehmen. In der 65. Spielminute gelang Manuel Günther mit einem Freistoß die 1:2 Führung und der FVE drängte jetzt mit dem Spiel über die Außen auf den nächsten Treffer. Der gerade eingewechselte Steve Gajou Ketsahone erhöhte mit seinem ersten Schuss in der 76. Spielminute auf 1:3. Bereits zwei Spielminuten später erhöhte Timo Bauer auf 1:4. Das 2:4 gelang dem FC Ersingen in der 89. Spielminute. In einem sehr guten Landesliga Spiel erspielte sich die 1. Mannschaft des FVE wieder mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung den 8. Tabellenplatz.