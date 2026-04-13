Neuer Bericht

Der FV Ettlingenweier II hat beim SVK Beiertheim einen beeindruckenden Auswärtssieg gefeiert und sich mit 7:1 (6:0) durchgesetzt. Von Beginn an zeigte die Mannschaft eine dominante Leistung und ließ keinen Zweifel daran, wer an diesem Tag den Platz als Sieger verlassen würde.
Dabei hätte die Partie beinahe eine überraschende Wendung genommen: Bereits nach wenigen Sekunden kam Beiertheim zu einer großen Chance, die jedoch ungenutzt blieb. Im direkten Gegenzug schlug Ettlingenweier eiskalt zu. In der 3. Minute brachte Paul Müller den FVE II mit 1:0 in Führung, nachdem er im Strafraumgewühl den Überblick behielt und den Ball im Tor unterbrachte.
Nur drei Minuten später erhöhte Sebastian Haaga auf 2:0. Ein Schuss von Nils Gunter wurde zur Bogenlampe, die Sebastian Haaga aufmerksam verfolgte und sicher einschob (6. Spielminute). In der 13. Minute war es Maxi Lauinger, der das 3:0 markierte und damit früh für klare Verhältnisse sorgte.
Das 4:0 fiel nach einer sehenswerten Kombination: Jonathan Remus brachte eine schöne Flanke in den Strafraum, Sebastian Haaga nahm den Ball an und verwandelte ihn aus der Drehung über den Innenpfosten ins Tor – für den Torhüter unhaltbar. Auch das 5:0 in der 28. Minute war hervorragend herausgespielt. Nach einem langen Ball von Pascal Herrmann auf Jonathan Remus legte dieser uneigennützig quer auf Ates Orkun, der nur noch einschieben musste.
Den Schlusspunkt einer furiosen ersten Halbzeit setzte Nils Gunter, der mit dem Halbzeitpfiff das 6:0 erzielte.
Auch nach der Pause blieb Ettlingenweier die spielbestimmende Mannschaft. In der 60. Minute setzte sich erneut Sebastian Haaga stark über die linke Seite durch, hielt den Ball kurz vor der Torauslinie im Spiel und legte scharf in die Mitte. Der Torhüter konnte den Ball nur unglücklich abwehren - gegen die Brust eines Mitspielers, von wo aus der Ball ins eigene Tor sprang.
In der 77. Minute gelang Beiertheim noch der Ehrentreffer zum 1:7, der am deutlichen Spielverlauf jedoch nichts mehr änderte.
Insgesamt war es ein torreicher Tag für den FV Ettlingenweier II, der mit einer überzeugenden Offensivleistung und konsequenter Chancenverwertung einen auch in dieser Höhe verdienten Auswärtssieg einfuhr.