Neuer Bericht

In einer relativ ausgeglichenen Partie hatte der TSV durch einen Hofmann-Kopfball in der 3. Minute die erste Möglichkeit. Bei weiterhin verteiltem Spiel nutzte Gästestürmer Karsli eine Unachtsamkeit der TSV-Defensive und schob zur 1:0 Gästeführung ein. Im weiteren Verlauf konnten sich beide Mannschaften keine gefährlichen Torchancen erspielen, so das mit 0:1 die Seiten gewechselt wurden.

Nach dem Wechsel war der TSV bemüht um den Ausgleichstreffer zu erzielen, doch fehlten die nötigen Mittel um das Gästetor ernsthaft in Gefahr zu bringen. Nach einer weiteren Unachtsamkeit in der TSV Defensive war wiederum Ali Karsli in der 56. Minute zur Stelle und markierte das 2:0 für die Gäste. Im weiteren Spielverlauf machte der TSV zwar mächtig Druck und hatte ein optisches Übergewicht, konnte sich aber keine nennenswerte Torchance erspielen, so das es bis zum Schlusspfiff bei einer weiteren bitteren Heimniederlage blieb.