Neuer Bericht

SpVgg Eschlkam - SG Michelsdorf / Cham II 3:1 (1:1)

Nächstes Auswärtsspiel für die SG Michelsdorf in Eschlkam. Das 1:0 für die Gäste. Nach Vorlage von Roiger A. u. Perlinger zog Greindl auf Höhe der Strafraumgrenze ab (19.). Direkt vor der Halbzeit der Ausgleich. Der Ball von Rechts kommt flach durch und die Nummer 13 der Gastgeber schoss den Ball zum 1:1 über die Linie (44.). Nach einem guten Fernschuss von Michelsdorf und einer guten Aktion von Eschlkam , wo Förster aus kurzer Distanz vorbeischoss , drehten die Gastgeber dir Partie. Nach einer Flanke von Rechts köpfte Forster den Ball sauber ins Eck (61.). Die Entscheidung in der Nachspielzeit. Keeper Posl schoss bei einem weiten Ball den eingewechselten Vogl an. Der Ball flog Richtung Tor ehe ihn Volg über die Linie köpfte (90.+3).