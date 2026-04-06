Neuer Bericht

FC Chamerau - SG Michelsdorf / Cham II 1:1 (0:0)

Nachbarschaftsduell in Chammünster gegen die SG Michelsdorf. In der ersten Halbzeit beide Mannschaften mit ein paar Gelegenheiten. Die beiden Keeper mussten sich allerdings nicht groß auszeichnen. Nach der Halbzeit musste Schoplocher mal eingreifen. Greindl schnappte sich kurz nach der Mittellinie die Kugel und zog Richtung Tor ab. Schoplocher war zur Stelle und konnte entscheidend zur Ecke anwehren (55.). Auch wenn es sich nicht angedeutet hat kurz darauf das 1:0 für die Gäste. Eine Ecke kam nochmal zurück zu Guggenberger, der mit links gefühlvoll vors Tor flankte. Perlinger drückte den Ball letztendlich aus kürzester Distanz irgendwie über die Linie (65.). Der Ausgleich für Chamerau / Chammünster. Ein Seitenwechsel von Links nach Rechts fand Berzl, der sich gegen mehrere Spieler behaupteten konnte und sehr sehenswert mit Links ins lange Eck vollendete (83.). Da sich keine der beiden Mannschaften über 90 Minuten gesehen für den Sieg bewarb, blieb es beim leistungsgerechten Unentschieden.