Neuer Bericht

Vom Anpfiff weg machte der Favorit SG Stupferich mächtig Druck und hatte mehrerer gute Torchancen in Führung zu gehen. Die Abwehr des FVE hatte alle Füße zu tun, um den Kasten sauber zu halten und verlegte sein Spiel aufs Kontern. Nach 20 Spielminuten kam die 1. Mannschaft besser ins Spiel und Nico Lehn erzielte in der 31. Spielminute den 1:0 Führungstreffer. Bis zur Halbzeitpause nahm das Spiel richtig Fahrt auf. Die vielen mitgereisten Fans und Zuschauer sahen gute Einschussmöglichkeiten auf beiden Seiten, doch die wichtige 1:0 Führung nahm die Anstett-Seyfert-Truppe mit in die Halbzeitpause.

In der 2. Halbzeit drehte der Gegner auf und erzielte per Elfmeter in der 52. Spielminute den 1:1 Ausgleich. Die gesamte 1. Mannschaft des FVE wehrte sich erfolgreich gegen eine Niederlage. Als es schon nach einem verdienten Unentschieden aussah, erzielte der FVE in der Nachspielzeit 90+6 mit einem Elfmeter durch Kevin Schwarzbäcker den Siegtreffer zum 1:2.