Neuer Bericht

Die Frauen des FV Ettlingenweier zeigten gegen die SG HD-Kirchheim zunächst eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zu den vergangenen Spielen und erwischten einen guten Start in die Partie. Von Beginn an setzte das Team den Gegner früh unter Druck, lief konsequent an und ließ Kirchheim kaum zur Entfaltung kommen.

Die starke Anfangsphase wurde verdient belohnt: Nach einem schönen Tor von Laura ging Ettlingenweier folgerichtig mit 1:0 in Führung. Auch in der Folge blieb die Mannschaft zunächst griffig und präsent.

Kurz vor der Halbzeit musste man jedoch den Ausgleich hinnehmen. Dieser Treffer brachte einen spürbaren Bruch ins Spiel. Nach einer verletzungsbedingten Unterbrechung verlor Ettlingenweier zunehmend den Faden und fand nicht mehr zur zuvor gezeigten Struktur zurück. Mit dem Halbzeitpfiff fiel schließlich auch noch das 1:2 für die Gäste.

In der zweiten Halbzeit zeigte sich die SG HD-Kirchheim dann deutlich überlegen. Ettlingenweier kämpfte zwar weiterhin engagiert, konnte jedoch nicht mehr an die starke Anfangsphase anknüpfen. Kirchheim nutzte seine spielerische Überlegenheit konsequent aus und erzielte zwei weitere Treffer zum 1:4-Endstand.

Trotz der Niederlage bleibt vor allem der gute Beginn der Partie als positiver Ansatz für die kommenden Spiele festzuhalten.