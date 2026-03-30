Neuer Bericht

In einer relativ ausgeglichenen Partie hatten die Gäste im ersten Spielabschnitt ein leichtes optisches Übergewicht.Ben Hübl scheiterte in der 30. Min. in aussichtsreicher Position an Haas. Kurze Zeit später war Gästestürmer Veith nach einer Hereingabe zur Stelle und markierte den 1:0-Führungstreffer. Vereinzelte weitere Chancen wurden nicht genutzt,so das mit 0:1 die Seiten gewechselt wurden. In der zweiten Hälfte war es auch ein relativ ausgeglichenes Spiel. Nick Götzinger konnte in der 51.Minute mit einem Schuß aus 16-Metern den 1:1-Ausgleich erzielen. Die Gäste ließen nicht locker und konnten in der 62.Minute ,wiederum durch Veith mit 1:2 in Führung gehen. Sämtliche Offensivbemühungen von beiden Seiten waren in der Folgezeit Mangelware, so das es bis zum Schlußpfiff bei dem 1:2 Gästesieg blieb.