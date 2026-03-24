Neuer Bericht

Ettlingenweier traf Auswärts auf Waghäusel und zeigte über große Teile des Spiels eine gute Leistung, mussten sich am Ende jedoch mit einem 3:1 geschlagen geben.

Die Partie begann ausgeglichen. In der 8. Minute gelang Viola eine erste Torchance, die jedoch ungenutzt blieb. Kurze Zeit später ging Waghäusel dann mit 1:0 in Führung.

Auch danach blieb das Spiel offen. In der 20. Minute hatte Ettlingenweier die Möglichkeit zum Ausgleich, konnte diese aber nicht verwerten. In der 27. Minute erzielte Celina nach einer Vorlage von Janet per Kopf den verdienten Ausgleich zum 1:1.