Neuer Bericht

Ettlingenweier traf Auswärts auf Waghäusel und zeigte über große Teile des Spiels eine gute Leistung, mussten sich am Ende jedoch mit einem 3:1 geschlagen geben.
Die Partie begann ausgeglichen. In der 8. Minute gelang Viola eine erste Torchance, die jedoch ungenutzt blieb. Kurze Zeit später ging Waghäusel dann mit 1:0 in Führung.
Auch danach blieb das Spiel offen. In der 20. Minute hatte Ettlingenweier die Möglichkeit zum Ausgleich, konnte diese aber nicht verwerten. In der 27. Minute erzielte Celina nach einer Vorlage von Janet per Kopf den verdienten Ausgleich zum 1:1.
Kurz vor der Halbzeit zeigte Ettlingenweier seine stärkste Phase. Sie setzten die Gastgeber unter Druck und erspielte sich mehrere gute Aktionen im gegnerischen Strafraum, jedoch ohne weiteren Torerfolg.
Nach der Halbzeit kippte das Spiel jedoch zugunsten von Waghäusel. In der 58. Minute fiel das 2:1 für die Gastgeber, und in der 78. Minute musste Ettlingenweier einen weiteren Treffer hinnehmen, der letztlich die Entscheidung bedeutete.
Trotz eines ausgeglichenen Spiels musste sich Ettlingenweier am Ende mit 1:3 geschlagen geben.
- Lisa Nold -