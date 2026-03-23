Neuer Bericht

20. Spieltag: FC 08 Neureut bei FV Hochstetten

Der FC Neureut musste sich beim FV Hochstetten trotz einer starken Leistung mit 2:3 geschlagen geben.

Dabei erwischte Neureut zunächst einen Traumstart: Nicolas Willimsky brachte seine Mannschaft bereits in der 7. Minute in Führung. Doch Hochstetten fand schnell eine Antwort. Bereits in der 8. Minute gelang der erste Treffer der Gastgeber. Keine zehn Minuten später legte Willimsky erneut nach – 2:1 für die Gäste. Bis zur 33. Minute ließen beide Teams einiges liegen, dann fiel der erneute Ausgleich. Kurz vor der Halbzeit drehte Hochstetten schließlich die Partie und ging mit einer 3:2-Führung in die Pause.

In der zweiten Halbzeit zeigte der FC Neureut eine engagierte Leistung und erspielte sich zahlreiche gute Chancen. Trotz vieler Möglichkeiten wollte der Ausgleich jedoch nicht mehr fallen, sodass die Mannschaft am Ende unglücklich ohne Punkte blieb.

Dennoch lässt die Partie positiv nach vorne blicken: In den vergangenen Wochen ist eine klare

Formsteigerung zu erkennen. Gegen Hochstetten zeigte Neureut seine bislang stärkste Leistung der Rückrunde – auch wenn es diesmal wieder noch nicht zu etwas Zählbarem gereicht hat.

Startaufstellung: Buchmann (46. Wahl) – Linster, Würz, Dossoh, Schurkan – Bär (63. M. Willimsky),

Decker, Luzha, Schmidt, N. Willimsky (75. Klenert) – Ratzel (84. Wallisch)

Bank: Ahlers, Ahmed, Asare, Bertsch, Gabriel, Hofheinz, Klenert, Kubat, Wallisch, Wahl (T), M.

Willimsky