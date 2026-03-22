Neuer Bericht

Gleich nach dem Anpfiff des gut leitenden Schiedsrichters machte der Aufstiegsaspirant und Tabellendritte SV Langensteinbach mächtig Druck auf das Tor des FVE. Die Abwehr der 1. Mannschaft des FVE stand aber gut und verhinderte so die frühe Führung des Tabellendritten. Nach 15 Spielminuten kam der FVE besser ins Spiel und hatte mehrere gute Tormöglichkeiten.

Bis zum Halbzeitpfiff standen sich zwei gleichwertige Mannschaften gegenüber. Dann ging es mit dem 0:0 in die Halbzeitpause.