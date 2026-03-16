Neuer Bericht

Die spielstarken Gäste begannen druckvoll und hatten bereits in der 1. Minute Abschlusspech mit einem Pfostenschuss. Nach einem herrlichen Spielzug über die rechte Seite vollstreckte Top-Torjäger Throm zur Gästeführung. Nur 3 Minuten später glich Hofmann mit einem sehenswerten Heber zum 1:1 aus. Im weiteren Spielverlauf waren die Gäste spielbestimmend und hatten kurz vor der Pause 3 große Möglichkeiten um in Führung zu gehen. In der 45. Minute war dann Hutter mit einem Sonntagsschuss Marke "Tor des Monats" zur Stelle und hämmerte den Ball volley aus 20 Metern in den Torwinkel.

Nach dem Wechsel bemühte sich der Heim-TSV zwar dem Spiel eine Wendung zu geben, konnte sich aber in der Offensive keine nennenswerten Abschlussmöglichkeiten erspielen. Die technisch und taktisch versierten Gäste erhöhten in der 61. Min. durch Hoffmann auf 3:1. Den Schlusspunkt in der Partie setze wiederum Throm in der 76. Minute; er vollendete eine Hereingabe souverän zum verdienten 4:1 Endstand.