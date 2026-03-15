Neuer Bericht

Von Beginn an spielte nur eine Mannschaft - der Gast aus Kirchfeld. Die 1. Mannschaft des FVE kam in den ersten 45 Minuten nicht zur Entfaltung. Nach einem Abwehrfehler in der 37. Spielminute erzielte Kirchfeld das 0:1 und mit einem Elfmeter in der 45. Spielminute das 0:2. Mit diesem Ergebnis ging es zur Halbzeitpause.

Sofort nach Anpfiff zur 2. Halbzeit stand beim FVE eine andere Mannschaft auf dem Platz. Jetzt übernahm der FVE das Spiel und erspielte sich Torchance um Torchance. Die Konterchancen des Gegners machte unser überragend spielender Tormann Jannis Heiser zunichte und hielt somit die Mannschaft im Spiel, die sich in der 74. Spielminute mit dem Anschlusstreffer durch Timo Bauer belohnte. Jetzt drückte die Anstett-Truppe auf das gegnerische Tor auf den Ausgleich, der in der 7-minütigen Nachspielzeit durch Tim Kröbel in der 96. Spielminute fiel. Mit lauter Unterstützung der Fans und Zuschauer erzielte Marvin Ritschel per Kopf den viel umjubelten Siegtreffer zum 3:2 Endstand.

- Norbert Revfi -