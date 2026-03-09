Neuer Bericht

Der FC Neureut musste sich im Heimspiel der DJK Durlach mit 2:4 geschlagen geben und verpasste damit wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Besonders in der ersten Halbzeit fanden die Gastgeber kaum ins Spiel und liefen früh einem Rückstand hinterher. Die Gäste aus Durlach nutzten ihre Chancen konsequent: In der 33. Minute gingen sie zunächst in Führung, nur eine Minute später erhöhten sie direkt auf 2:0. Neureut wirkte in dieser Phase unsortiert und kam offensiv kaum zur Geltung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Durlach zunächst gefährlich und stellte in der 50. Minute auf 3:0. Erst danach zeigte der FC Neureut eine spürbare Reaktion. Mit mehr Einsatz und Tempo verkürzten die Gastgeber innerhalb weniger Minuten: In der 51. Minute fiel der Anschlusstreffer durch Willimsky, zwei Minuten später brachte ein weiterer Treffer von Ratzel Neureut wieder zurück ins Spiel. Plötzlich war Druck auf dem Platz, doch die Aufholjagd blieb unvollendet. In der 64. Minute setzte Durlach mit dem 4:2 den Schlusspunkt der Partie. Damit bleibt für den FC Neureut eine bittere Erkenntnis: Erst nach rund 45 Minuten fand das Team wirklich in die Partie und zeigte nach der Pause mehr Aktivität – insgesamt jedoch zu wenig, um das Spiel noch zu drehen. Kapitän Max Decker fand nach dem Spiel klare Worte: „Wir müssen auf dem Platz als Einheit funktionieren, füreinander laufen, miteinander spielen und gemeinsam auftreten.“Mit der Niederlage verschärft sich die Situation für den FC Neureut weiter. In den kommenden Wochen beginnt nun endgültig der Abstiegskampf – und dafür wird eine deutliche Leistungssteigerung nötig sein. Kommenden Sonntag ist der Tabellenführer aus Spöck in der Sandgrube zu Gast.

Startaufstellung: Wahl – Linster, Dossoh, Reiser, Schurkan (78. Bertsch) – Ratzel, Decker, T. Schmidt, Luzha, Klenert (66. Gabriel) – N. Willimsky