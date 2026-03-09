Neuer Bericht

Mit viel Einsatz warf sich die 3. Mannschaft des FVE in das erste Heimspiel der Rückrunde. Da alle drei Herrenmannschaften fast zeitgleich an drei verschiedenen Orten spielten, war der Kader entsprechend dünn besetzt, doch dies machte der FVE3 mit viel Engagement wieder wett. Die Mannschaft verteidigte jeden Angriff und warf sich in jeden Ball. Der SSV Ettlingen II war die ballbesitzende Mannschaft und konnte bis auf zwei Lattentreffer in der ersten Halbzeit kaum nennenswerte Torchancen erspielen. Aus einer eigenen Unachtsamkeit heraus kassierte der FVE3 in der 25. Spielminute den Gegentreffer.

In der zweiten Halbzeit zeigte sich dasselbe Bild. Der FVE3 war bemüht und musste kurz vor Ende des Spiels nach einem Eckball und einem missglückten Kopfball durch ein Eigentor den zweiten Gegentreffer hinnehmen.