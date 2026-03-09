Neuer Bericht

Zum Auswärtsspiel bei der SpG Burbach/Pfaffenrot trat die 2. Mannschaft des FVE auf einem schwer bespielbaren Platz an. Von Beginn an entwickelte sich eine zerfahrene Partie, in der beide Mannschaften nur selten zu einem geordneten Spielaufbau kamen. Viele Zweikämpfe und Ungenauigkeiten prägten die erste Halbzeit, sodass nennenswerte Torchancen auf beiden Seiten Mangelware blieben. Folgerichtig ging es mit einem torlosen 0:0 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel kam der FVE2 deutlich besser ins Spiel und übernahm zunehmend die Kontrolle. Bereits in der 48. Minute wurde das Engagement belohnt. Paul Müller setzte sich stark über die Außenbahn durch und brachte den Ball scharf in den Strafraum. Dort nahm Tim Burg die Hereingabe direkt und schob den Ball platziert ins lange Eck zur 1:0-Führung für den FVE2.