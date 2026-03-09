Neuer Bericht

Im ersten Spiel der Rückrunde musste die 1. Mannschaft des FVE beim Tabellenzweiten aus Östringen antreten. Von Beginn an entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der der FVE vor allem defensiv überzeugte. Die Abwehr stand über weite Strecken sicher und ließ nur wenige klare Möglichkeiten der Gastgeber zu. Im Spiel nach vorne tat sich der FVE jedoch schwer. Die Angriffe waren oft zu harmlos ausgespielt, zudem schlichen sich im Spielaufbau immer wieder Ballverluste ein, die den Spielfluss hemmten. Dennoch hielt die Mannschaft gut dagegen und gestaltete die Partie offen. Das entscheidende Tor fiel in der 34. Minute. Nach einem langen Ball der Gastgeber konnte der FVE den Angriff nicht entscheidend klären, sodass Östringen zur 1:0-Führung traf. Mit diesem Rückstand ging es auch in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel bot sich dem FVE eine große Chance, das Spiel noch zu drehen. In der 54. Minute sah ein Spieler der Gastgeber die Rote Karte, sodass der FVE rund 40 Minuten in Überzahl agierte. Der FVE hatte nun auf den Ausgleich, konnten ihre Überzahl jedoch nicht in Tore ummünzen. Die besten Möglichkeiten vergaben Simon Revfi und Kevin Laschuk, die jeweils gute Chancen ungenutzt ließen. Trotz aller Bemühungen wollte der Ball nicht ins Tor, sodass es am Ende bei der knappen 0:1-Niederlage blieb. Aufgrund der stabilen Defensivleistung und der langen Überzahl wäre für den FVE an diesem Tag zumindest ein Punktgewinn möglich gewesen.