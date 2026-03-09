Neuer Bericht

Am späten Sonntagnachmittag waren die FVE-Damen zu Gast beim KIT SC. In der Anfangsphase ließen die Gastgeberinnen den Ball gut in den eigenen Reihen laufen, ohne jedoch gefährlich vor das Tor der FVE-Damen zu kommen. Mit zunehmender Spieldauer kämpften sich die FVE-Damen immer besser in die Partie und hatten mehrfach die Möglichkeit, noch vor dem Halbzeitpfiff in Führung zu gehen. Dennoch ging es mit einem torlosen 0:0 in die Halbzeitpause.

In der zweiten Halbzeit gingen die Gastgeberinnen durch einen verwandelten Elfmeter in Führung. In der Folge fanden die FVE-Damen nur noch schwer zurück ins Spiel. Der KIT SC nutzte diese Phase und erhöhte wenig später mit einem Weitschuss aus dem Halbraum auf 2:0. Trotz der engagierten ersten Halbzeit mussten sich die FVE-Damen am Ende mit 0:2 geschlagen geben.