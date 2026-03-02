Neuer Bericht

Bereits in der ersten Halbzeit gerieten wir früh unter Druck. Die Gastgeber nutzten ihre Chancen konsequent und spielten zielstrebig nach vorne. Unsere Defensive hatte es schwer, die Angriffe zu verteidigen, und auch nach vorne fehlte uns die nötige Durchschlagskraft. So gingen unsere Jungs mit einem 4:0-Rückstand in die Kabine.

Am 16. Spieltag der Rückrunde mussten unsere Jungs auswärts in Untertürkheim eine deutliche 7:0-Niederlage hinnehmen. Die Mannschaft von Daniel Soldner erwischte leider keinen guten Tag und fand über die gesamte Spielzeit nicht richtig ins Spiel.

Für die zweite Halbzeit hatte man sich vorgenommen, stabiler zu stehen und zumindest ein Zeichen zu setzen. Die Einstellung stimmte, doch trotz kämpferischem Einsatz gelang es uns nicht, das Spiel entscheidend zu beruhigen. Insgesamt mussten wir in der zweiten Hälfte noch drei weitere Gegentore hinnehmen. Offensiv fehlte weiterhin das nötige Glück und die Präzision, sodass uns auch ein Ehrentreffer verwehrt blieb. Am Ende stand somit ein deutliches 7:0 auf der Anzeigetafel.

Natürlich ist die Enttäuschung nach einem solchen Ergebnis groß, denn die erhofften drei Punkte konnten wir leider nicht mit nach Hause nehmen. Dennoch heißt es jetzt: Mund abwischen und weitermachen. Solche Spiele gehören im Fußball dazu und bieten die Möglichkeit, daraus zu lernen.

Kopf hoch, Jungs! Nächste Woche geht es im Heimspiel weiter – dort wollen wir wieder als geschlossene Einheit auftreten und ein anderes Gesicht zeigen. 💪⚽