Neuer Bericht von Simone Wein · Heute, 14:47 Uhr · 0 Leser

Die Damen des FV Ettlingenweier haben sich in einem torreichen und intensiven Spiel bei der SG Hohensachsen nur knapp mit 4:5 geschlagen geben müssen – zeigten dabei jedoch vor allem in der zweiten Halbzeit große Moral.



Nach einem frühen 0:2-Rückstand (13./14.) fanden die FVE-Damen schnell die passende Antwort: Selina Schüler verkürzte bereits in der 17. Minute nach einem Freistoß von Melissa Pollok auf 1:2 und brachte ihr Team zurück ins Spiel. Trotz des zwischenzeitlichen 1:3 zur Pause ließ sich der FVE nicht hängen und bewies in der zweiten Hälfte eindrucksvoll Kampfgeist.





Erneut war es Schüler, die in der 49. Minute den Anschluss herstellte, bevor Laura Kutterer mit dem Treffer zum 3:3 (61.) den Ausgleich markierte. Die Partie kippte schließlich zugunsten des FV Ettlingenweier, als Lavina Seilnacht in der 72. Minute die Führung erzielte – ein stark herausgespielter Zwischenstand nach beeindruckender Aufholjagd.



In der Schlussphase fehlte dann etwas das Spielglück: Trotz großem Einsatz musste man durch zwei späte Treffer noch den bitteren Ausgang hinnehmen. Besonders bitter war dabei der entscheidende Gegentreffer, der erst in der bereits deutlich überzogenen Nachspielzeit fiel.





Dennoch kann der FV Ettlingenweier viele positive Aspekte aus der Partie mitnehmen. Vor allem die offensive Durchschlagskraft und die Moral nach Rückständen machen Mut für die kommenden Aufgaben.