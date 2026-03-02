Neuer Bericht

Im Heimspiel gegen den VfB Knielingen 2 musste sich der FC 08 Neureut am Ende mit 0:3 geschlagen geben – ein Ergebnis, das vor allem durch eine intensive erste Halbzeit der Gäste geprägt war.

Neureut wurde von Beginn an stark in die Defensive gedrängt. Knielingen übernahm früh die

Spielkontrolle und setzte die Hausherren unter Druck. Doch trotz des Dauerdrucks verteidigte Neureut in den ersten 30 Minuten diszipliniert und kompakt. Die Abwehrreihen standen eng, Zweikämpfe wurden konsequent geführt, sodass klare Torchancen zunächst Mangelware blieben. In der 26. Minute fiel dann jedoch das 0:1. Ein Tor aus der Distanz schlug unhaltbar ein und brachte Knielingen in Führung. Der Gegentreffer zeigte Wirkung: In der Folge wirkte Neureut zunehmend überfordert mit der variablen Offensive der Gäste. In der 36. Minute erhöhte Knielingen nach einem weiteren konsequent ausgespielten Angriff auf 0:2, ehe nur vier Minuten später, in der 40. Minute, das 0:3 fiel.

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Neureut deutlich stabilisiert. Die Defensive stand nun sicherer, die Abstände passten besser, und weitere große Chancen ließ man kaum noch zu. Knielingen verwaltete die Führung, ohne jedoch noch einmal entscheidend nachzulegen. Offensiv blieb Neureut allerdings weiterhin zu harmlos, sodass echte Torchancen kaum entstanden. So blieb es beim 0:3-Endstand zugunsten des VfB Knielingen 2, der vor allem seine starke Phase vor der Pause eiskalt ausnutzte.

Kommende Woche ist die DJK Durlach zu Gast in der Sandgrube. Klar ist da müssen in Betrachtung der Tabellensituation dringend 3 Punkte her!

Startaufstellung: Buchmann – Bär (31. Rebel), Dossoh, Linster, Wallisch (82. Ahlers) – Ratzel, Reiser, L. Schmidt (46. Bertsch), Schurkan (66. T. Schmidt), Asare – Gabriel (66. S. Schmidt)

Bank: Ahlers, Bertsch, Bleich (T), Jordan, Rebel, S. Schmidt, T. Schmidt, Wahl (T)