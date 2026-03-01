Neuer Bericht

Im ersten Spiel nach der Winterpause konnte unsere Mannschaft erst nach anfänglichen Schwierigkeiten an die gute Vorbereitung anknüpfen. Mit den ersten beiden Toren war der Bann gebrochen, auch der zwischenzeitliche Gegentreffer brachte uns nicht aus dem Konzept. Nach einigen schönen Kombinationen mit entsprechenden zwangsläüfigen Torerfolgen gingen wir mit einem beruhigenden Vorsprung gegen einen Gegner mit einigen Ex-Spielern des SV Wehrden in die Pause. Auch nach der Pause versuchten wir, unser Spielsystem durchzubringen. Aus zahlreichen Torchancen konnten wir lediglich noch 2 Tore erzielen. Das Gegentor war lediglich Ergebniskosmetik. Hervorzuheben ist eine gute Schiedsrichterleistung und die Tatsache, dass unsere Mannschaft sich tadellos gegenüber Schiri und Gegner in diesem brisanten Spiel benahm. Ein verdienter Sieg mit geschlossener Mannschaftsleistung wurde leider durch eine schwere Verletzung überschattet. Unserem Spieler Kamal wünschen wir auf diesem Weg alles Gute und eine schnelle Genesung.