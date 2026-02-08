 2026-02-06T13:16:52.650Z

Allgemeines

Neuer Bericht

von Horst Fried · Heute, 13:27 Uhr · 0 Leser

So haben sie gespielt...

SV Wehen Wiesbaden: Kühne, Memovic (61. Burger), Husovic, Becker, Akoto (46. Anders), Ati Allah (61. Hasanovic), Heidebrecht (74. Karai), Neubert, Nink, Ngwa (77. Bennis), Felder (46. Lenartz). Trainer: Christopher Bijan Walter Khayyer

1. FC Saarbrücken: Baizel, Figliutzi, Krämer, Erdogan, Grucza (77. Jene), Rupp (67. Edusei), Güzelcan (76. Oubaid Hamad), Hadji, Dincher, Strässer, Beck (77. Coletta). Trainer: Joscha Klauck

Tore: 1:0 Becker (30.), 2:0 Ati Allah (51., Strafstoss), 3:0 Karai (83.), 4:0 Husovic (90. + 2.)

Schiedarichter: Lutz Meyersieck (Euskirchen)

Zuschauer: 100