Neuer Bericht

Am Samstag musste sich Fast Helden im Heimspiel deutlich mit 0:5 gegen die Zebras Krefeld geschlagen geben. Vor heimischer Kulisse am Westende Hamborn zeigten die Gäste von Beginn an, warum sie zu den spielstärkeren Teams der Liga gehören.

Erste Halbzeit

Fast Helden startete engagiert in die Partie und versuchte, kompakt zu stehen. Dennoch übernahmen die Zebras früh die Kontrolle über das Spiel. Mit hohem Pressing und schnellem Kombinationsspiel setzten sie die Defensive der Gastgeber immer wieder unter Druck. In der 15. Minute fiel folgerichtig das 0:1. Fast Helden hatte in der Folge zwar einzelne Entlastungsangriffe, konnte diese jedoch nicht konsequent zu Ende spielen. Kurz vor der Pause erhöhten die Zebras auf 0:2, womit es auch in die Halbzeit ging.

Zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel versuchte Fast Helden noch einmal, ins Spiel zurückzufinden, doch die Zebras blieben spielbestimmend. Innerhalb weniger Minuten sorgten zwei weitere Treffer für die Vorentscheidung (0:3, 0:4). Trotz großem Einsatz und kämpferischer Moral gelang es Fast Helden nicht, eigene Torchancen zu verwerten. Den Schlusspunkt setzte Zebras Krefeld mit dem Treffer zum 0:5.

Fazit

Am Ende steht eine klare Niederlage für Fast Helden gegen einen sehr effektiven und spielstarken Gegner. Die Zebras Krefeld nutzten ihre Chancen konsequent und ließen kaum Raum für Fehler. Für Fast Helden gilt es nun, das Spiel aufzuarbeiten und den Fokus auf die kommenden Aufgaben zu richten.