Neuer Bericht

Was für ein emotionales Auf und Ab! Die Zebras Krefeld starteten stark ins Spiel und gingen bereits in der 49. Minute durch Mats mit 1:0 in Führung. Nur wenige Minuten später erhöhte Jannik K. in der 57. Minute auf 2:0 – die Zebras klar am Drücker.

In der 60. Minute schlug Jannik K. erneut zu und stellte mit seinem Doppelpack auf 3:0. Alles sah nach einem sicheren Sieg aus… doch dann drehte sich das Spiel.

Die Helden meldeten sich zurück: In der 63. Minute gelang ihnen der Anschlusstreffer zum 1:3.

In der 80. Minute folgte das 2:3, und nur fünf Minuten später – 85. Minute – fiel tatsächlich noch der Ausgleich zum 3:3.

Nach einer intensiven Schlussphase endet die Partie schließlich 3:3 unentschieden. Ein Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten – von souverän bis dramatisch!

🔥 Endstand: 3:3

🦓⚽️ Starke erste Stunde der Zebras, beeindruckende Aufholjagd der Helden.