Neuer Bericht

So haben sie gespielt....

1. FC Saarbrücken: Ferring, Obaid Hamad (55. Hadj), Krämer, Grucza (87. Teadel), Rupp (71. Edusei), Güzelcan (74. Scherer), Seidel, Erdogan, Gebhard (46. Strässer), Dincher, Beck (46. Figliuzzi). Trainer: Joscha Klauck

Karlsruher SC: Günes, Baumstark (66. Roos), Braun, Bierle, Guggenbühler, Brucker (46. Peker), Thürer, El-Dor (66. Matenda), Boldt, Reiter, Batolov (80. Aygünes). Trainer: Martin Stoll

Schiedsrichter: Christian Steib (Bad Vilbel)

Tore: 1:0 Strässer (55.), 2:0 Sträsaser (58.), 2:1 Braun ,(64.)

Zuschauer: 100

Aufrufe: 06.12.2025, 17:03 Uhr
Horst FriedAutor