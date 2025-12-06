Neuer Bericht

So haben sie gespielt....
1. FC Saarbrücken: Ferring, Obaid Hamad (55. Hadj), Krämer, Grucza (87. Teadel), Rupp (71. Edusei), Güzelcan (74. Scherer), Seidel, Erdogan, Gebhard (46. Strässer), Dincher, Beck (46. Figliuzzi). Trainer: Joscha Klauck
Karlsruher SC: Günes, Baumstark (66. Roos), Braun, Bierle, Guggenbühler, Brucker (46. Peker), Thürer, El-Dor (66. Matenda), Boldt, Reiter, Batolov (80. Aygünes). Trainer: Martin Stoll
Schiedsrichter: Christian Steib (Bad Vilbel)
Tore: 1:0 Strässer (55.), 2:0 Sträsaser (58.), 2:1 Braun ,(64.)
Zuschauer: 100