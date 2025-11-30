Neuer Bericht

Am Samstag, den 29.11.2025, waren die FVE-Damen zu Gast beim TSV Amicitia Viernheim. Beide Mannschaften starteten ausgeglichen in die Partie. In der 34. Minute gingen die Gastgeberinnen in Führung und legten kurz vor der Pause mit einem Sonntagsschuss zum 2:0 nach. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause.