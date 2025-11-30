Neuer Bericht

 2025-11-28T07:03:18.113Z

Frauen Verbandsliga
Viernheim
Ettlingenw.
Gestern, 14:00 Uhr
TSV Amicitia Viernheim
TSV Amicitia ViernheimViernheim
FV Ettlingenweier
FV EttlingenweierEttlingenw.
3
1
Abpfiff
Am Samstag, den 29.11.2025, waren die FVE-Damen zu Gast beim TSV Amicitia Viernheim. Beide Mannschaften starteten ausgeglichen in die Partie. In der 34. Minute gingen die Gastgeberinnen in Führung und legten kurz vor der Pause mit einem Sonntagsschuss zum 2:0 nach. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause.
Nach dem Seitenwechsel fanden die FVE-Damen besser ins Spiel, konnten ihre Chancen jedoch nicht nutzen. Nach einem Einwurf und einer Unordnung in der FVE-Defensive erhöhten die Gastgeberinnen auf 3:0. Kurz vor dem Schlusspfiff verwandelte Viola Ochs nach einem Foul an ihr selbst einen Strafstoß zum 3:1-Endstand.
- Laura Kutterer -
- Laura Kutterer -
