Neuer Bericht

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Am Samstag, den 29.11.2025, waren die FVE-Damen zu Gast beim TSV Amicitia Viernheim. Beide Mannschaften starteten ausgeglichen in die Partie. In der 34. Minute gingen die Gastgeberinnen in Führung und legten kurz vor der Pause mit einem Sonntagsschuss zum 2:0 nach. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause.
Nach dem Seitenwechsel fanden die FVE-Damen besser ins Spiel, konnten ihre Chancen jedoch nicht nutzen. Nach einem Einwurf und einer Unordnung in der FVE-Defensive erhöhten die Gastgeberinnen auf 3:0. Kurz vor dem Schlusspfiff verwandelte Viola Ochs nach einem Foul an ihr selbst einen Strafstoß zum 3:1-Endstand.