Neuer Bericht

Am letzten Spieltag stand für unsere SpG SAN das erste Rückrundenspiel gegen den FC Badenia St. Ilgen II auf dem Plan. Beim Tabellennachbarn galt es natürlich an die guten Leistungen anzuknüpfen und in der Tabelle weiter Punkte sammeln. Bei frostigen Temperaturen und einem grenzwertigen Spielfeld, pfiff Schiedsrichter Nico Hellwig die Partie dann mal an. Beide Mannschaften hatten dann auch im Laufe des Spiels mit den Platzverhältnissen zu kämpfen, aber geteiltes Leid ist halbes Leid. Unsere SpG SAN zeigte aber vom Anfang an wer hier der Platzhirsch ist. Mit hohem Tempo ging man die Sache an, und wurde schon früh in der 7. Spielminute durch Radwan Al Muhamad mit dem 1:0 belohnt. Unser guter Radwan schaffte es aus 25 Metern mit einem sehenswerten Heber über den Torwart, das leere Tor zu treffen….schafft auch nicht jeder. In der 21. Spielminute kam eine herrlich geschlagene Ecke von Florian Hofstätter in den Strafraum des FC, und da stand natürlich der größte Spieler auf dem Platz goldrichtig, Buba Janneh nutzte die Gelegenheit und köpfte zum 2:0 ein, super Buba. Jedoch kam der FC bereits in der 24. Minute durch Jogris Lavado Pena zum 1:2 Anschlusstreffer, und man machte sich zum frühen Zeitpunkt schon Sorgen ob das Spiel jetzt kippen würde, oder der Unentschiedenfluch wieder zurück ist. Aber es blieb bis zur Halbzeit bei der Führung für unsere SpG SAN. Pünktlich pfiff Schiedsrichter Hellwig, der seit gefühlten 50 Jahren unsere Spiele pfeift zur 2. Hälfte an. Jetzt lief es für die Gäste eigentlich auf ein drittes Tor hinaus, man erspielte sich die besseren Möglichkeiten, aber der FC konnte sich noch gegen den Druck behaupten. In der 67. Spielminute sorgte dann Lukas Schmidt mit seinem Treffer zum 3:1 für die sichere und auch verdiente Führung. In der 89. Spielminute gab es dann nach einem rüden Foul gegen den Capitano Schupp auch noch die Gelb-Rote Karte für den FC. Nach 93 Minuten gab es dann den Schlusspfiff und noch drei Punkte dazu. Nach den Spielanteilen ein verdienter Sieg für unsere SpG SAN. Somit sind unsere Jungs seit 9 Spielen ungeschlagen und bestens gerüstet für das Spitzenspiel gegen den Tabellenführe, SpG SpVgg Blau-Weiß Neckargemünd am Sonntag 30.11.25, Anpfiff 11:45 Uhr, unser letztes Heimspiel vor der Winterpause.