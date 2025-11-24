Neuer Bericht

Auf dem tiefen Platz und bei Minusgraden sahen die vielen Fans und Zuschauer ein schnelles und gutes Landesligaspiel. Von Beginn machte die 1. Mannschaft des FVE mächtig Druck und erzielte schon in der 8. Spielminute durch Nico Lehn die Führung. Mit schönen Spielzügen über die Außen zeigte der FVE seine Stärke und drängte auf das 2:0, welches Clemens Weber in der 17. Spielminute erzielte. Bis zur Halbzeit ließ die Anstett-Seyfert-Truppe keine nennenswerte Torchance zu. So ging es mit der verdienten 2:0 Führung in die Halbzeitpause.

Mit dem Wiederanpfiff kam der ATSV Mutschelbach besser ins Spiel und erzielte in der 64. Spielminute den Anschlusstreffer und unsere gutstehende Abwehr verhinderte mehrmals gekonnt den Ausgleichstreffer und lebte vom Kontern. In der 87. Spielminute erlöste Timo Bauer mit einem sehenswerten Kopfball die Mannschaft und Zuschauer mit dem 3:1 Siegtreffer. Danach wurde bis in die Morgenstunden mit den Fans beim Kabinenfest gefeiert. Mit dem 10. Tabellenplatz geht es jetzt in die Winterpause.