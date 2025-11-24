Neuer Bericht

Am Samstag, den 22. November, empfing die Frauenmannschaft des FV Ettlingenweier den ATSV Mutschelbach zum Derby – ein Duell, das schon im Vorfeld für Spannung sorgte. Bei eisigen Temperaturen entwickelte sich vor zahlreichen Zuschauern ein intensives Spiel, geprägt von großem Einsatz und leidenschaftlichen Zweikämpfen.

Beide Teams starteten engagiert in die Partie und suchten früh den Weg zum Tor. Auf einem kämpferisch hohen Niveau tasteten sich die Mannschaften nicht lange ab, sondern suchten aktiv den Führungstreffer. In der 20. Minute gelang es schließlich dem ATSV Mutschelbach, eine ihrer Offensivaktionen erfolgreich abzuschließen und zum 0:1 einzunetzen. Trotz des Rückschlags blieben die FVE-Damen konzentriert und kämpften sich zurück ins Spiel. Mit nur einem Treffer Rückstand ging es in die Halbzeitpause.