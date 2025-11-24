Neuer Bericht

Am Samstag, den 22. November, empfing die Frauenmannschaft des FV Ettlingenweier den ATSV Mutschelbach zum Derby – ein Duell, das schon im Vorfeld für Spannung sorgte. Bei eisigen Temperaturen entwickelte sich vor zahlreichen Zuschauern ein intensives Spiel, geprägt von großem Einsatz und leidenschaftlichen Zweikämpfen.
Beide Teams starteten engagiert in die Partie und suchten früh den Weg zum Tor. Auf einem kämpferisch hohen Niveau tasteten sich die Mannschaften nicht lange ab, sondern suchten aktiv den Führungstreffer. In der 20. Minute gelang es schließlich dem ATSV Mutschelbach, eine ihrer Offensivaktionen erfolgreich abzuschließen und zum 0:1 einzunetzen. Trotz des Rückschlags blieben die FVE-Damen konzentriert und kämpften sich zurück ins Spiel. Mit nur einem Treffer Rückstand ging es in die Halbzeitpause.
Mit Wiederanpfiff kamen die FVE-Damen sichtbar entschlossen aus der Kabine. Der Einsatz wurde in der 68. Minute belohnt: Celina Geiss verwandelte eine schöne Aktion zum verdienten 1:1-Ausgleich und brachte ihr Team zurück ins Rennen. Als alles nach einem gerechten Remis aussah, setzte Mutschelbach in der Nachspielzeit jedoch zwei bittere Nadelstiche. Zunächst konnte der FVE einen unübersichtlichen Tumult im Strafraum nicht entscheidend klären, sodass eine ATSV-Spielerin den Ball schließlich über die Linie drückte. Kurz darauf nutzte Mutschelbach die weit aufgerückte FVE-Defensive und vollendete einen schnellen Durchbruch zum 1:3-Endstand. Trotz eines leidenschaftlichen und kämpferisch starken Auftritts mussten sich die FVE-Damen am Ende in der Nachspielzeit geschlagen geben. Die gezeigte Moral und der unermüdliche Einsatz lassen jedoch positiv auf die kommenden Partien blicken.
- Katharina Kunz -