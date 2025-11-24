Neuer Bericht

Auf schwer bespielbarem Geläuf kam der Heim-TSV gegen den Namensvetter aus Rosenberg zu einem verdienten Heimsieg im letzten Spiel des Jahres. Die erste Spielhälfte gestaltete sich relativ ausgeglichen mit leichten optischen Vorteilen für den Heim-TSV. Beide Mannschaften konnten sich vereinzelt Chancen herausspielen, diese blieben jedoch vorerst ungenutzt. In der 41. Minute war Daniel Reinhardt im Anschluss an einen Eckball per Kopf zur Stelle und beförderte die Kugel zum 1:0 Halbzeitstand ins Netz.

Nach dem Wechsel gestaltete sich die Partie auch relativ ausgeglichen. Aufgrund der schwierigen Platzverhältnisse war kein Zauberfußball möglich. Eine sehenswerte Einzelaktion schloss Tom Götzinger in der 65. Minute zum 2:0 ab. Rosenberg versuchte nun den Anschlusstreffer zu erzielen, fand aber nicht die nötigen Mittel das Gehäuse von Kunz ernsthaft in Gefahr zu bringen. Praktisch mit dem Schlusspfiff war der eingewechselte Weber zur Stelle und schloss eine Hereingabe zum 3:0 Endstand ab.