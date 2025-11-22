Neuer Bericht

 2025-11-18T09:22:12.436Z

U17

1 FC Saarbeücken: Vasilchenko, Weöblewski, Abel, Adam (71. Buch), Obeid (71. Tripon),, Wagner, Born (60. Balde), Marotta (60. Cosenza), Hey, Schmitt (60. Herus),, Quasten (61. Chornyi). Trainer: Sven Borgard

Karlsruher SC: Franck, Tolic Nonnenmacher (84. Clauss), Gutekunst (84. Barisic), Fwldbusch, Walter (84. Lang), Kutum (71. Öztürk), Meierhöfer (46. Issenhart), Kolsinac, Böller, Mingolla. Trainer: Alexander Wähling

Tore: 0:1 Gutekunst (12.), 0:2 Issenhart (54.):3 Öztürk (71.)

Schiedarichter: Nico Nemrinow (Hochdorf)

Zuschauer: 80

22.11.2025, 14:50 Uhr
Horst Fried