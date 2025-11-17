Neuer Bericht

Im Aufeinandertreffen zwischen Fortuna Kirchfeld II und dem FC Neureut entwickelte sich in der ersten Hälfte eine weitgehend ausgeglichene Partie. Beide Teams agierten strukturiert, ließen jedoch die letzte Konsequenz im Angriff vermissen, sodass klare Torchancen Mangelware blieben. Kurz vor dem Pausenpfiff bot sich den Gastgebern dennoch die große Gelegenheit zur Führung: Nach einem Handspiel im Sechzehner entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. Fortuna Kirchfeld II verpasste jedoch vom Punkt die mögliche Führung, womit es torlos in die Kabinen ging.

Der Wiederanpfiff brachte dann direkt den ersten Rückschlag für den FC Neureut. In der 47. Minute nutzten die Gastgeber eine Unaufmerksamkeit in der Defensive und erzielten das 1:0.

Kirchfeld II gewann damit deutlich Oberwasser und baute den Vorsprung im weiteren Spielverlauf konsequent aus. In der 60., 64. sowie 76. Minute erhöhte Fortuna jeweils nach schnellen Vorstößen und konsequenter Chancenverwertung.

Der FC Neureut fand in der zweiten Hälfte keine Mittel mehr, um das Spiel wieder an sich zu reißen, und musste sich am Ende klar geschlagen geben.

