Neuer Bericht

Der TSV erwischte einen Traumstart. Nach Flanke von Fackelmann war Reinhardt zur Stelle und schob zum 1:0 ein. Die äußerst spielstarken und kombinationssicheren Gäste ließen sich dadurch nicht beeindrucken und konnten sich einige gute Möglichkeiten erspielen, die jedoch der bärenstarke Kunz allesamt zunichte machte. In der 19. Minute war Gästestürmer Kunzmann zur Stelle und schloss einen Konter zum 1:1 ab. Nur 5 Minuten später jubelten die Gäste schon wieder. Ein kraftvoller Linksschuß von Aust schlug unhaltbar unten links ein. Weitere Chancen auf beiden Seiten blieben ungenutzt, so das mit 1:2 die Seiten gewechselt wurde. Im zweiten Spielabschnitt war das Spiel relativ ausgeglichen, beide Mannschaften hatten noch die ein oder andere Chance, welche jedoch nicht genutzt wurden. Gegen Ende der Partie drückte der TSV auf den Ausgleich. Praktisch mit dem Schlusspfiff nutzte Luca Hofmann einen Fehlpass der Gäste aus und schob zum vielumjubelten Ausgleich ein.