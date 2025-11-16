Neuer Bericht

In einem richtungsweisenden Spiel ging es für die 1. Mannschaft des FVE gegen den Tabellennachbarn ASV Durlach. Nach der derben Niederlage gegen der SV Büchig nahm sich die Anstett-Seyfert-Truppe schon im Vorfeld viel vor und setzte es sofort nach dem Anpfiff um. In den ersten 20 Spielminuten erspielte sich der FVE mehrere 100%-ige Einschussmöglichkeiten. Erst in der 30. Spielminute gelang es Nico Lehn den Führungstreffer zu erzielen. Trotz spielerischer Überlegenheit erzielte der Gegner in der 38. Spielminute den Ausgleichstreffer zum 1:1. Nachdem man den Gegner danach besser ins kommen ließ, gelang nach einem sehenswerten Spielzug Nico Lehn mit seinem zweiten Treffer in der 45. Spielminute die 2:1 Führung. Mit dieser so wichtigen Führung ging es in die Halbzeitpause.

Gleich zu Beginn der 2. Halbzeit schaltete die 1. Mannschaft des FVE einen Gang höher und bestimmte das Spiel. In der 60. Spielminute schoss Marvin Ritschel das 3:1 und Kevin Laschuk machte in der 71. Spielminute mit dem 4:1 Siegtreffer den Sack zu. Der Sieg ging durch eine geschlossene Mannschaftsleistung voll in Ordnung. Jetzt heißt es auch am kommenden Samstag beim letzten Heimspiel das Gezeigte gegen den ATSV Mutschelbach um zu setzen und damit einen Mittelfeldplatz in der Landesliga zu erreichen.