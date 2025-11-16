Neuer Bericht

Auf dem tiefen und schwer zu bespielenden Platz entwickelte sich das erwartete intensive Duell zweier formstarker Mannschaften. Beide Teams versuchten trotz der schwierigen Platzverhältnisse, einen sauberen Spielaufbau aufzuziehen, was immer wieder an der rutschigen Oberfläche scheiterte. Bereits in der ersten Halbzeit bot sich dem FVE die große Chance zur Führung: Paul Müller tauchte frei vor dem Rüppurrer Torhüter auf, doch dieser konnte mit einer starken Fußabwehr den Rückstand verhindern. Im direkten Gegenzug zeigte sich auch die Ettlingenweierer Defensive hellwach und verhinderte mit gutem Stellungsspiel einen möglichen Gegentreffer.

Nach dem Seitenwechsel kam der FVE besser ins Spiel. In der 57. Minute leitete ein langer Abschlag die Führung ein: Der Ball wurde verlängert, Steve Ketsahone setzte sich stark durch und steckte überragend auf Emir Karaismailoglu durch, der eiskalt blieb und souverän am gegnerischen Keeper vorbeischob – 1:0 für den FVE. In der Folge konzentrierte sich Ettlingenweier auf eine kompakte Defensivarbeit und verteidigte mit viel Einsatz und Kampfgeist. Immer wieder setzten die Gastgeber auch offensive Nadelstiche, die jedoch nicht zum Erfolg führten. In der 74. Minute kam Rüppurr schließlich durch einen Strafstoß zum Ausgleich. Nach einer unglücklichen Abwehraktion zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. FVE-Keeper Jannis Heiser ahnte zwar die richtige Ecke, konnte den Treffer zum 1:1 jedoch nicht verhindern.