Neuer Bericht

Am Sonntag, den 16. November 2025, waren die FVE-Damen zu Gast beim Nachbarn Post Südstadt Karlsruhe. In den ersten 35 Minuten gaben die Gastgeberinnen klar den Ton an. Die FVE-Damen fanden nicht ins Spiel, gewannen kaum Zweikämpfe und agierten überhastet. Erst kurz vor der Halbzeit kamen die FVE-Damen besser in die Partie, ließen jedoch einige gute Torchancen ungenutzt. Mit dem erlösenden Halbzeitpfiff war klar: Im zweiten Durchgang muss eine deutliche Steigerung her.

Die zweite Hälfte begann ausgeglichen. Nach einer Ecke und etwas Gestochere im Strafraum ging der PSK jedoch mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort der FVE-Damen ließ nicht lange auf sich warten. Sarah Weber eroberte an der Mittellinie den Ball, setzte sich gegen mehrere Gegenspielerinnen durch und legte im Strafraum quer auf Viola Ochs, die souverän zum 1:1 einschob.

Nur zwei Minuten später schlug Celina Geiss einen langen Ball aus der eigenen Hälfte auf Laura Kutterer, die von der Strafraumkante zur 2:1-Führung vollendete. Anschließend hieß es: Verteidigen, kämpfen, dagegenhalten – und genau das gelang den FVE-Damen mit Willen und Einsatz.

Am Ende nehmen die FVE-Damen drei wichtige Punkte mit und vergrößern den Abstand auf die unteren Tabellenplätze.

- Laura Kutterer -