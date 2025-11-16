Neuer Bericht

SG Michelsdorf / Cham II - FC Ränkam 1:3 (1:0)

Im letzen Spiel des Jahres ging es gegen Tabellenführer Ränkam. Das 1:0 viel knapp vor der Halbzeit. Nach einer Flanke von Guggenberger köpfte Mustafaj gegen die Laufrichtung vom Keeper ein (40.). Nach einem Foulspiel im Strafraum gegen Mustafaj gab es Foulelfmeter für Michelsdorf. Perlinger trat an, schoss den Ball aber übers Tor (45.). Einen Knaller hatten die Michelsdorfer noch in Durchgang 1. Nach Hereingabe vom starken Mustafaj schoss Greindl den Ball an die Latte (45.+2). Im zweiten Durchgang die Chance für Ränkam nach einer Ecke. Der Ball kam aber nicht aufs Tor (52.). Danach erneut Strafstoß für Michelsdorf. Diesmal trat Greindl an .. und schoss an den Außenpfosten (55.). Das sollte sich rächen. Der unerwartete Ausgleich für die Gäste. Kühndorfer zog aus der Distanz ab und traf sehenswert zum 1:1 (65.). Und kurz darauf drehte der Tabellenführer die Partie endgültig. Wieder ein platzierter Distanzschuss, diesmal durch Kager, machte das 1:2 perfekt (72.). In der Phase gab die SG Michelsdorf die Partie komplett aus der Hand. Nach einem Steckball spitzelte Schreiner dem Ball an Caba vorbei zum 1:3 (78.). In der Folge bewahrte Keeper Caba die seinen mit zwei starken Aktionen sogar noch vor weiteren Gegentoren .