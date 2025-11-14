Neuer Bericht

Niederlage des SV bei Rüdersdorf

Nach einer Ungeschlagenserie von 8 Spielen, kassierten die Fußball-Mannen vom SV 1924 Münchenbernsdorf am Samstag eine unglückliche Niederlage gegen Rüdersdorf. Dabei begann das Spiel der Geßner-Elf sehr vielversprechend. Im Minutentakt erarbeiteten sich die SV-Spieler Torgelegenheiten. Bereits in der 5. Min prüfte Prager den Rüdersdorfer Schlussmann mit einem strammen Freistoß. Nur 2 Min später war es ein Lemke-Freistoß der den Torwart zum wegfausten zwang. Einen Freistoß von Hänse köpfte Weise Richtung Tor, doch er wurde vom Gegner noch nach rechts abgefälscht (9.Min.) Wiederum 2 Min später kam Weise nur einen Schritt zu spät, um einen Abpraller aus dem Mittelfeld noch vor dem herauslaufenden Torwart zu erreichen. Erst in der 13. Min feuerte Rüdersdorf den 1.Schuss Richtung SV-Gehäuse ab, dieser ging aber ungefährlich weit über die Latte. Wie aus heiterem Himmel kam Rüdersdorf überraschend zur 1:0 Führung. (16.Min.)Nach einer Ecke enteilte der Torschütze seinem SV-Bewacher und köpfte ungehindert in die Maschen. Etwas geschockt, aber nun noch mehr angetrieben erarbeiteten sich die Bernsdorfer neue Gelegenheiten. In der 18. Min. konnte der Rüdersdorfer Keeper einen Lemke-Freistoß nur zur Seite wegfausten. Bei der folgenden Eingabe durch Lehmann kamen Weise und Pfabe nacheinander zu spät, um den Ball im Kasten unterzubringen. 5 Min später ging eine Eingabe von Hänse über außen nur knapp über das Gehäuse. In den folgenden 2 Min. stand Weise im Mittelpunkt. Erst kam sein Kopfball nach einer Lemke-Flanke 1 Tick zu spät, dann ging sein Schuss nur knapp über das Tor. (24. + 25.Min.) Auch in der 29. Min blieb das Tor wie vernagelt. Einen Schuss von Lemke konnte der Torwart noch mit beiden Füßen am Einschlag hindern. Nervenaufreibend wie das bisherige Spiel gestaltete sich dann die 30. Min. Ein strammer Schuss von Prager knallte an die Lattenunterkante, der Nachschuss von Böhme an den Pfosten, ehe Weise den Ball dann im Tor unterbringen konnte. Endlich. Das längst überfällige 1:1 Nach dem Anschlusstreffer wachten auch die Rüdersdorfer auf. In der 31. Min. machte sich SV-Keeper Meyer ganz lang und parierte einen Rüdersdorfer Schuss. In der 35. Min hätte Lemke fast für das 2.SV Tor gesorgt, doch seinen Schuss konnte der Torwart noch im Fallen halten. Meyer parierte im Gegenzug in der 38.Min. Ein 16-Meter-Freistoß von Lemke ging, vorbei an Mitspieler und Gegner, nur knapp am linken Pfosten vorbei (41.Min.) Kurz vor Schluss klärte die SV-Abwehr einen Rüdersdorfer Angriff in letzter Sekunde noch zur Ecke. Das war`s dann auch schon mit der 1. Halbzeit. Unzählige SV-Chancen die den Weg ins Tor nicht fanden und eine Rüdersdorfer Mannschaft die eine ihrer wenigen Chancen eiskalt ausnutzten. Dies galt es in der 2.Hälfte besser zu machen. Bereits in der 49.Min. hätte Weise fast ein tolles Tor erzielt. Nach einem Lemke-Freistoß schoss er den Ball direkt, mit dem Rücken zum Tor, am herauslaufenden Torwart vorbei. Leider ging der Abschluss knapp am Pfosten vorbei. In der 56. + 57. Min stand Meyer im Rampenlicht. Erst hielt er einen Rüdersdorfer Freistoß mit einer Glanzparade, dann wurde er zur Unglücksfigur. Ein erneuter Freistoß segelte Richtung Torwart-Eck, sprang aber auf nassem Boden noch unglücklich vor ihm auf und anschließend ins SV-Tor. Und wieder musste Münchenbernsdorf einem Rückstand hinterherlaufen. Eine Eingabe über die Flügel von Lehmann vollendete Weise direkt, nur leider ging der Ball übers Tor. In der 62. + 63. Min stand Lemke im Mittelpunkt. Erst konnte der Torwart seinen Schuss noch im Nachfassen halten, dann versiebte er im 5-Meter-Raum die beste Ausgleichchance. Nach einem Doppelpass mit Weise ging sein Abschluss aber über die Latte, statt ins Tor. Was für eine Chance. Doch der SV ackerte weiter. Einen Eckball von Steingrüber konnte der Torwart noch vor Weise klären. (66.Min.) Nur 1 Min. später segelte Weise nach einem Hänse-Freistoß im 5-Meter-Raum am Ball vorbei. Einen Lemke-Pass in den Strafraum konnte Weise in der 71. Min nicht unter Kontrolle bringen. 2 Min später verletzte sich der agile Lemke bei einem Zweikampf an der Außenlinie und musste ausgewechselt werden. In der 76. Min rettete Prager dann mit vollem Einsatz vor dem einschußbereiten Rüdersdorfer Beuchel. 7 Min. vor Schluss erzielte Rüdersdorf dann doch das 3:1. Die letzte Chance im Spiel besaß Hänse, doch auch sein Freistoß konnte vom guten gegnerischen Torwart noch zur Ecke geklärt werden. Dann war Schluss. In einem fairen und durch die Schiedsrichter gut geleitetem Spiel, eine unglückliche Niederlage für den SV. Bei besserer Chancenverwertung, vor allem in der 1.Hälfte, hätte das Spiel auch anders ausfallen können. Nun gilt es nicht zu grübeln, sondern neue Kräfte für das Auswärtsspiel bei Großenstein zu mobilisieren, um dort eine neue Serie starten zu können. Das Potenzial und der Wille der Mannschaft sind groß genug. Also Jungs, die Saison ist noch lang genug um viele Punkte einzufahren…