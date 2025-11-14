Neuer Bericht

SV holt mit durchschnittlicher Leistung 3 Punkte

Zu einem 3:2 Heimsieg kamen die Männer vom SV Münchenbernsdorf am Samstag im Punktspiel gegen Berga. Bereits in der 3.Min besaß der SV die 1.Torchance. Ein gutes Zusammenspiel zwischen Böhme und Lemke, schloss Lemke aus ca. 18 Meter ab. Doch der Ball ging knapp über das Tor. 3 Min. später ging ein Weise-Kopfball nach einem Lemke-Freistoß am rechten Pfosten vorbei. In der 8. Min hatte Berga die erste Torchance, doch der Abschluss konnte vom SV noch zur Ecke abgefälscht werden. Die anschließende Ecke faustete SV Torwart Meyer aus der Gefahrenzone. In der 11. Min zeichnete sich Lemke für das 1:0 verantwortlich. Mit Ball ging er über die rechte Seite und schoss mit links ins linke untere Eck. 8 Min. später wurde ein Schuss von Pfabe zu Weise abgefälscht, dessen Kopfballablage erreichte wiederrum Pfabe. Sein Abschluss wurde zur Ecke abgefälscht. In der 24. Min musste Torwart Meyer einen hohen Rückpass mit der Brust annehmen und nach vorn schlagen, um eine Bergaer Torgelegenheit zu verhindern. 3 Min. später parierte der Bergaer Schlussmann einen Schuss von Weise. In der 32. und 33. Min verhinderte Meyer mit guten Taten den Bergaer Ausgleich. Hohe Aufregung und unschöne Szenen in der 37.Min., welche für einen Bergaer Spieler erst mit gelb und wenige Sekunden später mit gelb-rot endeten. (Vorausgegangen war ein Foul an Kirchgeorg, eine sportlich unschöne Aktion gegenüber Jurzok und darauffolgende Meckerei) Der Bergaer Spieler tat seiner Mannschaft damit keinen Gefallen, denn ab da mussten sie zu zehnt einem Rückstand hinterherlaufen. Das Spiel wurde außerdem rauer. Es war nun geprägt von vielen Foulspielen und Aufregern. 2 Min. vor Pausenschluss hätte Pfabe fast das 2:0 gemacht, doch sein Schuss konnte vom Torwart noch im Fallen geklärt werden. Kurz darauf pfiff der Schiri zur Halbzeitpause und die Gemüter konnten sich etwas beruhigen. Wer dachte, dass der SV aufgrund der Spielerüberlegenheit den Sack in der 2.Hälfte schnell zumachen würde, der hatte sich getäuscht. Bereits in der 47. Min rettete Meyer vor einem heraneilenden Bergaer. Nur 3 Min. später schoss Berga aus knapp 3 Meter nur über das Tor. Erst in der 53. Min besaß Bernsdorf wieder eine Chance. Nach einem Lemke-Freistoß kam Weise im 5-Meter-Raum mit dem Kopf aber nicht richtig an den Ball. 4 Min. später wurde ein Weise-Schuss gehalten. Ein Schuss von Lemke ging direkt auf den Torwart (68.Min.) In der 71.Min. scheiterte Weise 2 x am guten Bergaer Schlussmann. 1 Min. später ging ein Schuss von Berga nur knapp am Gehäuse von Meyer vorbei. Berga ackerte ergiebig und erarbeitete sich einige Torchancen. Zeitweise bemerkte man nicht das Münchenbernsdorf einen Spieler mehr auf dem Platz hatte. Und man konnte froh sein das der Ausgleichstreffer ausblieb. Stattdessen erhöhte Münchenbernsdorf in der 80. Min auf 2:0 Eine schöne Flanke von Pfabe köpfte Weise mit viel Druck und Präzession ins Bergaer Tor. Doch der Jubel hielt nicht lang. Nur 3 Min später verkürzte Berga auf 2:1. Die Bernsdorfer Abwehr ließ sich dabei mit einem einfachen Doppelpass ausspielen. Der Schuss wurde von Meyer zwar abgeblockt, doch der Abpraller gelangte ans Bein des Bergaer Spielers und zum Anschlusstreffer ins Tor (83.Min.) 4 Min. später wurde Weise im Strafraum von den Beinen geholt, den fälligen Elfmeter verwandelte Lemke eiskalt zum 3:1. Doch damit war nicht Schluss. Wieder kam Berga zum Anschlusstreffer. Die SV Abwehr wurde dabei mit einer langen Flanke ausgehebelt und der freie Bergaer Spieler hob den Ball über den herauslaufenden Meyer ins Tor. (90.Min) Die letzten Minuten wurden so nochmal zur reinen Nervensache. Die letzte Chance im Spiel besaß Böhme in der 91. Min., doch sein Schuss wurde vom Keeper im Fallen gehalten. Bald darauf war Schluss und Münchenbernsdorf sicherte sich mit viel Glück 3 wichtige Punkte. Bedenkt man das Berga bereits ab der 37.Min nur mit 10 Mann auf dem Platz stand, haben sich die Spieler von Trainer Geßner nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Aber auch solche Spiele muss es geben und so ist Fußball. Diesmal war der Fussballgott auf der Seite von Münchenbernsdorf. Somit sind die SV-ler seit nunmehr 8 Spielen ohne Niederlage. Am Samstag im Spiel gegen Rüdersdorf soll diese Serie fortgesetzt werden. Hoffentlich finden alle zu ihrer gewohnten Stärke zurück, damit das Spiel nicht wieder zur Zerreißprobe und Nervensache wird. Wir drücken die Daumen!!!!