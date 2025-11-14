Neuer Bericht

SV holt Dreier in Pölzig - M. Pfabe trifft doppelt

Nachdem das Hinspiel zu hause 2:0 gewonnen wurde, begann der SV im Rückspiel von Beginn an mit viel Druck. Bereits die erste Chance des Spieles sollte die Führung bedeuten. Nachdem D. Prager am eigenen Strafraum gefoult wurde, spielte der SV das Tor wunderbar heraus. Über 5 Stationen erreichte der Ball M. Pfabe, der am Strafraum noch einen Gegner ausspielte und zum frühen 0:1 traf. (4.Min.) Nur 7 Min. später nutzte Pfabe die nächste Chance. D. Böhme schlug einen langen Pass auf P. Herzig, der zwar selbst freie Bahn hatte, aber stattdessen auf Pfabe weiterleitete. Dieser setzte sich im 5-Meter-Raum durch und schob zum 0:2 ein. Der frühe Vorsprung beflügelte die SV-Spieler und so erarbeitete man sich weiter gute Gelegenheiten, um das Spiel frühstmöglich zu entscheiden. In der 19. Min. passte A. Lemke von der Grundlinie in den Strafraum, wo Böhme`s Schuss noch abgefälscht werden konnte. Die folgende Ecke konnte von Pölzig nicht geklärt werden und so gelangte der Ball wieder zu Pfabe, dessen Schuss aber knapp am Tor vorbei ging. 3 Min. später konnte der Pölziger Keeper einen Schuss von R. Riede noch im Nachfassen festhalten. Wiederrum 1 Min später wäre Pfabe fast das 3. Tor gelungen. Nachdem Prager den Ball mit einem langen Pass aus dem Mittelfeld Richtung Strafraum beförderte, war der gegnerische Torwart aber 1 Schritt schneller als er. Münchenbernsdorf hätte zu diesem Zeitpunkt bereits den Sack zumachen können. Stattdessen kam Pölzig überraschend zum Anschlusstreffer. Eine weite Flanke aus dem Mittelfeld Richtung Grundlinie, wurde direkt in den Strafraum weitergeleitet, wo ein freier Pölziger zum 1:2 einschob. Ab da war die SV-Druckphase erstmal vorbei. Die letzte Chance besaß Herzig kurz vor Pausenpfiff, doch sein Kopfball-Abschluss aus knapp 12 Metern, nach einem Befreiungsschlag von R. Kirchgeorg, war für den Schlussmann kein Problem. So ging es mit einem knappen Vorsprung in die Pause.



Die 2.Halbzeit begann wieder mit Pfabe im Mittelpunkt. Bereits in der 46. Min. setzte er sich im Strafraum durch, doch sein Schuss strich nur knapp am rechten Pfosten vorbei. 6 Min später hätte Herzig das 1:3 machen können. Durch Lemke schön in Szene gesetzt, wurde sein Schuss vom Pölziger Keeper aber noch mit dem Fuß abgewehrt. Fast 20 Min. plätscherte das Spiel dann ohne weitere Chancen auf beiden Seiten dahin. Erst in der 72. Min. lag der 3. SV-Jubel auf den Lippen der Zuschauer. Ein missglückter Kopfball von Herzig, nach einer Lemke-Ecke, gelangte zu Riede, dessen Schuss aus sehr spitzen Winkel vom Torwart pariert werden konnte. 7. Min später strich ein Schuss vom selbigen Spieler nur knapp über das Tor. In der 83. Min. zeichnete Böhme dann für den Endstand verantwortlich. Nach einem langen Herzig-Pass an der Mittellinie, startete Böhme zur Grundlinie durch. Am Strafraum setzte er sich gleich 4x durch, ehe sein Abschluss aus gut 10 Metern im linken unteren Eck für die endgültige Entscheidung sorgte. Fast mit dem Schlusspfiff besaß der eingewechselte T. Opitz die letzte Chance im Spiel, doch sein Schuss konnte vom Torwart noch im Fallen gehalten werden. Gleich darauf pfiff der Schiedsrichter ab und die SV Spieler kamen mit einer guten Leistung zu einem verdienten 3:1 Sieg. Angesichts der vielen Chancen hätte das Spiel bereits in der 1.Halbzeit entschieden werden können. Dies gilt es am Samstag beim Auswärtsspiel in Auma besser zu machen. Im Hinspiel unterlag man völlig unnötig mit 3:4. Die Spieler haben also noch eine Rechnung offen, die hoffentlich am Ende ausgeglichen wird. Also Männer auf geht`s, wir wollen den nächsten Dreier feiern…